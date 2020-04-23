Рустем Ахмадинуров избран заместителем председателя Госсобрания Башкирии

Рустема Ахмадинурова сегодня избрали заместителем председателя Госсобрания республики. Он будет работать на общественных началах, то есть новая должность не подразумевает дополнительных затрат из бюджета региона. В общей сложности на 23 заседании Государственного Собрания республики в повестке дня было более 40 вопросов.

Часть из них рассматривалась очно, остальная в виде опроса. В ходе заседания был заслушан доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей о том, как соблюдаются законные интересы малого и среднего бизнеса в условиях самоизоляции.

Также будет принят ряд важных законопроектов, в том числе законопроекты, касающиеся снятия ряда ограничений о проведении митингов. Отдельно также законопроект, касающийся норм благоустройства, по которому мы вводим санкции в виде штрафов за загрязнение автодорог, если автомобили со стройки выезжают.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан