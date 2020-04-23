Рустем Ахмадинуров избран заместителем председателя Госсобрания Башкирии

Рустема Ахмадинурова сегодня избрали заместителем председателя Госсобрания республики. Он будет работать на общественных началах, то есть новая должность не подразумевает дополнительных затрат из бюджета региона. В общей сложности на 23 заседании Государственного Собрания республики в повестке дня было более 40 вопросов.