В Уфе выявили стройплощадки, не соблюдающие меры борьбы с коронавирусом

Сотрудники Госстроя выявили несколько нарушений на предприятиях, которым разрешили продолжить деятельность во время режима самоизоляции. Теперь на них могут наложить штраф и даже вновь остановить производство. Какие требования безопасности стоит выполнять, чтобы вновь не уйти на вынужденные выходные?
Сотрудники этой строительной площадки теперь приезжают на работу пораньше. На проходную пускают строго по одному. Спецодежду обязательно дополняет медицинская маска и перчатки. Пройти дальше можно, только если нет температуры.
За 2 года работы на площадке останавливались лишь 1 раз. С начала действия режима самоизоляции строители ушли на 9-дневные выходные с сохранением заработной платы. Сейчас они снова на своих рабочих местах с соблюдением всех требований не только строительной, но и эпидемиологической безопасности.
Запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников хватит минимум на месяц. Обработку помещений проводят ежедневно. Благодаря соблюдению всех мер безопасности никто из 300 рабочих не ушел на больничный.
Достроить дома без стройматериалов невозможно, поэтому такие предприятия также продолжают свою деятельность. Дистанция между людьми в 4 метра, регулярная обработка рук антисептиком, проверка температуры два раза за рабочую смену. К новым правилам все уже привыкли. Позаботились и о старожилах завода.
На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов, задействованы тысячи сотрудников подрядных и субподрядных организаций. После выборочных проверок порядка 50 предприятий и стройплощадок на некоторых были выявлены нарушения установленных правил.
Но всё же абсолютное большинство предприятий от установленных правил не отступают, иногда даже себе в ущерб. На заводе по производству стройматериалов сократили объём производства, чтобы минимизировать контакты сотрудников. Здоровье людей дороже. А наверстать можно будет после окончательного снятия режима самоизоляции.