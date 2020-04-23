В Уфе выявили стройплощадки, не соблюдающие меры борьбы с коронавирусом

Сотрудники Госстроя выявили несколько нарушений на предприятиях, которым разрешили продолжить деятельность во время режима самоизоляции. Теперь на них могут наложить штраф и даже вновь остановить производство. Какие требования безопасности стоит выполнять, чтобы вновь не уйти на вынужденные выходные?

Сотрудники этой строительной площадки теперь приезжают на работу пораньше. На проходную пускают строго по одному. Спецодежду обязательно дополняет медицинская маска и перчатки. Пройти дальше можно, только если нет температуры.

За 2 года работы на площадке останавливались лишь 1 раз. С начала действия режима самоизоляции строители ушли на 9-дневные выходные с сохранением заработной платы. Сейчас они снова на своих рабочих местах с соблюдением всех требований не только строительной, но и эпидемиологической безопасности.

Антисептические средства для рук, белизна, средства для разбрызгивания белизны и хлорки, обработки помещений. Перчатки хозяйственные, перчатки латексные и маски. Диана Саркеева, заведующая складом

Запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников хватит минимум на месяц. Обработку помещений проводят ежедневно. Благодаря соблюдению всех мер безопасности никто из 300 рабочих не ушел на больничный.

У нас организованы 2 проходные, чтобы разделить потоки. Чтобы люди были на расстоянии. В помещениях, где производится отделка или ещё какие-то работы, больше 2 человек не собираются, за этим следим. Павел Раздикевич, начальник строительства жилого комплекса

Достроить дома без стройматериалов невозможно, поэтому такие предприятия также продолжают свою деятельность. Дистанция между людьми в 4 метра, регулярная обработка рук антисептиком, проверка температуры два раза за рабочую смену. К новым правилам все уже привыкли. Позаботились и о старожилах завода.

Все сотрудники, которые достигли возраста 65 лет, были отправлены в очередные оплачиваемые отпуска. Так как они наиболее подвержены заражению новой инфекцией. У нас их 10 человек. Елена Погодина, начальник отдела охраны труда предприятия

На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов, задействованы тысячи сотрудников подрядных и субподрядных организаций. После выборочных проверок порядка 50 предприятий и стройплощадок на некоторых были выявлены нарушения установленных правил.

Свободно можно пройти на площадку. Есть моменты, когда проводятся совещания в закрытом небольшом помещении. Мы рекомендуем проводить совещания на отрытом воздухе или вообще перейти на удаленный режим по возможности. В соответствии с законодательством у нас в КОАПП появилась статья, которая вводит административную ответственность как на физических, так и на юридических лиц. Есть значительные штрафы вплоть до остановки производства. Сергей Турсуков, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре