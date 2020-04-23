Акция «Оставайся донором»: как сдать кровь во время пандемии коронавируса

Республика присоединилась ко всероссийской акции «Оставайся донором». Кровь сдавали жители России от Москвы и до Владивостока. Мы узнали, как сдавали кровь на уфимской станции переливания в период пандемии коронавируса.

На входе строгая обработка рук антисептиком и бесконтактный замер температуры. Прежде чем сдать кровь, доноров проверяют. Если термометр покажет 37 градусов и выше, в здание Республиканской станции переливания крови не пускают. Уфимка Айгуль Исаева раз в полгода сдает плазму крови. Сегодня девушка в 12-й раз приехала на станцию и стала участником акции «Оставайся донором».

Раз есть возможность у меня, потому что не у всех есть возможность, не у всех берут кровь по каким-то показаниям, раз есть возможность, я хочу помогать, сдавая свою кровь. Айгуль Исаева

Несмотря на пандемию коронавируса, в Республиканскую станцию переливания крови ежедневно приходят более 150 доноров. Сегодня к этому числу прибавились и участники акции "Оставайся донором". Кровь сдавала молодежь Общероссийского народного фронта в Уфе, Октябрьском и Стерлитамаке.

У нас в Республике Башкортостан команда молодежки Общероссийского народного фронта проводит эту акцию в Уфе, Стерлитамаке и в Октябрьском. Принимают участие порядка 30 человек из команды молодежки ОНФ и просто людей, которые отозвались на наш призыв просто прийти и помочь сдать кровь. Тимур Абдрашитов, координатор молодежки ОНФ в Республике Башкортостан

Сейчас крови и плазмы в отделении экспедиции станции переливания достаточно. Из-за эпидемии некоторые операции в больницах отменили, но биоматериал может понадобиться в любой момент. Для того чтобы не потерять своих доноров, Уфимская станция переливания крови разработала приглашения на сдачу крови.

Среагировали достаточно быстро. Разработали приглашения для наших доноров, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по городу и в случае чего предъявить это приглашение. Приглашение мы отправляем либо на электронную почту нашим донорам, которые нам звонят, или же посредством смс-сообщения через нашу специальную программу. Артур Мусин, заведующий отделением комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови

Также программу для доноров разработали благотворительный фонд «Потерь нет» и «Яндекс. Такси». Это скидка на проезд до станции переливания крови в размере 150 рублей.