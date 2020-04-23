Акция «Оставайся донором»: как сдать кровь во время пандемии коронавируса

Республика присоединилась ко всероссийской акции «Оставайся донором». Кровь сдавали жители России от Москвы и до Владивостока. Мы узнали, как сдавали кровь на уфимской станции переливания в период пандемии коронавируса.
На входе строгая обработка рук антисептиком и бесконтактный замер температуры. Прежде чем сдать кровь, доноров проверяют. Если термометр покажет 37 градусов и выше, в здание Республиканской станции переливания крови не пускают. Уфимка Айгуль Исаева раз в полгода сдает плазму крови. Сегодня девушка в 12-й раз приехала на станцию и стала участником акции «Оставайся донором».
Несмотря на пандемию коронавируса, в Республиканскую станцию переливания крови ежедневно приходят более 150 доноров. Сегодня к этому числу прибавились и участники акции "Оставайся донором". Кровь сдавала молодежь Общероссийского народного фронта в Уфе, Октябрьском и Стерлитамаке.
Сейчас крови и плазмы в отделении экспедиции станции переливания достаточно. Из-за эпидемии некоторые операции в больницах отменили, но биоматериал может понадобиться в любой момент. Для того чтобы не потерять своих доноров, Уфимская станция переливания крови разработала приглашения на сдачу крови.
Также программу для доноров разработали благотворительный фонд «Потерь нет» и «Яндекс. Такси». Это скидка на проезд до станции переливания крови в размере 150 рублей.
Промокод в официальной группе благотворительного фонда во «ВКонтакте» и в приложении «Яндекс. Такси». Второй промокод на обратную дорогу донору дадут на станции переливания. Вот так стать героем в наше время очень просто, ведь, сдав кровь, вы сможете помочь тем, кому она так необходима.