Эксперт спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал пик коронавируса в Москве. По предварительным данным, пик заболеваемости COVID-19 в столице придется на майские праздники. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Эксперт отметил, что в Москве эпидемия началась значительно раньше, чем в других регионах РФ. Именно поэтому пик заболеваемости в столице наступит быстрее. По предварительным данным, эпидемия закончится к концу лета, а ситуация стабилизируется уже к концу мая.

На сегодняшний день в РФ выявлено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом. Их них выздоровели почти 5 тысяч пациентов, 555 человек - скончались. Число заболевших за сутки снижается второй день подряд.