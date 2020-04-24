В Башкирии пьяный водитель без прав устроил ДТП: погиб пассажир

Вчера, 23 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля марки "Чери" на полном ходу съехал в кювет. После этого легковая автомашина опрокинулась.

Авария произошла на 31 километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. За рулем легкового автомобиля находился 33-летний мужчина без прав. Оказалось, что в момент ДТП он был пьян.

В результате аварии пострадал 42-летний пассажир. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Обстоятельства трагедии устанавливаются.