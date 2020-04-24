«Очень много молодых»: врач из Москвы показал реанимацию с больными COVID-19

Главврач одной из больниц в Москве записал видео прямо из реанимации. На видео он отметил, что в последнее время в реанимацию поступает много молодых пациентов. Ролик опубликовал штаб по контролю коронавирусной ситуации.

Главврач клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова записал видео из стен реанимации, куда привозят больных коронавирусом. На кадрах мы видим переполненную пациентами реанимацию. Сам врач на видео говорит, что в последнее время стало поступать много молодых пациентов.