«Очень много молодых»: врач из Москвы показал реанимацию с больными COVID-19

Главврач одной из больниц в Москве записал видео прямо из реанимации. На видео он отметил, что в последнее время в реанимацию поступает много молодых пациентов. Ролик опубликовал штаб по контролю коронавирусной ситуации.
Главврач клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова записал видео из стен реанимации, куда привозят больных коронавирусом. На кадрах мы видим переполненную пациентами реанимацию. Сам врач на видео говорит, что в последнее время стало поступать много молодых пациентов.
По словам врача, избежать такого прироста заражённых можно, если соблюдать режим самоизоляции и дистанцию на улице. Таким способом можно сохранить жизнь себе и другим, отметил он. Врач также сказал, что при появлении первых признаков нужно сразу обращаться к врачу.