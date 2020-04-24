Медики нашли новое осложнение от коронавируса

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Ученые пришли к выводу, что коронавирус может привести к появлению тромбов и нарушению свертываемости крови. Подробности сообщает издание MedicalXpress.

Врачи подчеркнули, что данное осложнение сильно влияет на дыхательные функции и поражает легкие. Кроме того, оно может быть связано с симптомом COVID-19 - потеря обоняния.

Медики утверждают, что лечение тромбоза при коронавирусной инфекции может сильно навредить организму. Такие пациенты значительно тяжелее переносят инфекцию. По мнению экспертов, вирус проникает в клетки организма благодаря плазмину.