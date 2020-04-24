Жительница Башкирии спасла из пожара пенсионерку и четырёх детей

Сегодня, 24 апреля, утром в Бирске произошёл серьёзный пожар. По улице Ак-Идель огнём охватило жилой бревенчатый дом. В момент возгорания в помещении находилась мама с четырьмя дети и 70-летняя пенсионерка.

Услышав сигнал пожарного извещателя, хозяйка дома бросилась спасать детей и бабушку. Самому старшему ребёнку 14 лет, а младшему – 3 года. Организовано собрав семью, женщина самостоятельно эвакуировала всех из горящего дома.

Смелой женщине понадобилось всего несколько минут, чтобы вытащить семью из огня. К счастью, благодаря решительности хозяйки дома никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но огонь успел повредить значительную часть дома и веранду.