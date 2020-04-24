В Уфе молодой парень ограбил школьницу, которая ждёт от него ребёнка

В правоохранительные органы Уфы обратились обеспокоенные родители 15-летней школьницы. Уфимцы рассказали, что у их дочери отобрали телефон и музыкальную колонку. После расследование грабежа выяснилась шокирующая новость.

Корреспонденты издание «КП-Уфа» рассказали детали случившегося. На подростковой вечеринке к девочке подошли знакомые, которые силой отобрали дорогостоящие вещи. Выяснилось, что один из грабителей был хорошо знаком школьнице.

21-летний парень вступал с девочкой в интимную связь. А сейчас школьница на шестой неделе беременности и ждёт ребёнка от грабителя. Теперь молодому уфимцу придётся ответить за два преступления: секс с несовершеннолетней и грабёж.