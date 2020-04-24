В Башкирии лидер КПРФ завысил свои данные о доходах

Лидер КПРФ предоставил недостоверные сведения о своих доходах. Об этом накануне сообщили в пресс-службе республиканского Госсобрания. При этом депутат не занизил, а завысил свои данные.

Юнир Кутлугужин, лидер башкирских коммунистов, подал неверные данные о своих доходах за 2018 год. На несостыковку обратили внимание журналисты. Они отметили, что данные, которые он подавал в республиканский парламент, отличаются от цифр, представленных в рамках избирательной кампании.

По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что Кутлугужин действительно ошибся в расчетах. К своим итоговым доходам по основному месту работы он прибавил дополнительную сумму денег. Иными словами лидер коммунистов Башкирии увеличил свой доход, что было расценено ревизорами как недостоверные данные.