В Башкирии лидер КПРФ завысил свои данные о доходах

Лидер КПРФ предоставил недостоверные сведения о своих доходах. Об этом накануне сообщили в пресс-службе республиканского Госсобрания. При этом депутат не занизил, а завысил свои данные.
Юнир Кутлугужин, лидер башкирских коммунистов, подал неверные данные о своих доходах за 2018 год. На несостыковку обратили внимание журналисты. Они отметили, что данные, которые он подавал в республиканский парламент, отличаются от цифр, представленных в рамках избирательной кампании.
По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что Кутлугужин действительно ошибся в расчетах. К своим итоговым доходам по основному месту работы он прибавил дополнительную сумму денег. Иными словами лидер коммунистов Башкирии увеличил свой доход, что было расценено ревизорами как недостоверные данные.
Председатель Курултая Константин Толкачев охарактеризовал эту историю как "малоприятную".