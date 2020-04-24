В Башкирии в жилом дворе жестоко убили мужчину

В Башкирии в городе Октябрьском произошло жестокое убийство. Ночью в одном из дворов на улице Кортунова появился окровавленный мужчина. Он шел вдоль припаркованных машин и пачкал их кровью.
В Октябрьском в жилом дворе обнаружили труп мужчины. Судя по следам, окровавленный горожанин некоторое время пытался идти вдоль припаркованных машин на улице Кортунова. Но около серой "БМВ" он сполз по автомобилю на землю.
Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили его уже мертвым. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняется причина смерти. Для местных жителей смерть человека под их окнами стала настоящим шоком.