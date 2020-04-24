Рабочие пропуска в регионах можно будет оформлять только на сутки

Пропуска для выхода на работу будут действовать только 24 часа. Такие пропуска будут давать работникам, которые ходят на работу не регулярно. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.
Суточные пропуска будут предназначены для работников, которые хотят на работу время от времени. Если же работник должен быть на работе каждый день в обязательном порядке, то заявку на пропуск должен подать работодатель. В заявке указываются СНИЛС сотрудника, а точность данных проверяет Пенсионный фонд.
СНИЛС нужен будет также и для оформления пропусков иностранцам. Ранее сообщалось, что рабочие пропуска будут оформляться в 21 регионе страны. Федеральная платформа выдачи пропусков позволит оформлять пропуски через личный кабинет.