В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения 9-летнего мальчика

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения маленького Руслана Ишкулова из села Нижний Ташбукан . Девятилетний мальчик пропал бесследно три дня назад. К его поискам подключились почти 200 человек: волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели.

В день исчезновения мальчик гостил вместе с родителями у своего дедушки. В какой-то момент мальчик вышел погулять на улицу, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Родители забили тревогу, когда самостоятельные поиски ребенка не дали результатов.