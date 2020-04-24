В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения 9-летнего мальчика

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения маленького Руслана Ишкулова из села Нижний Ташбукан. Девятилетний мальчик пропал бесследно три дня назад. К его поискам подключились почти 200 человек: волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели.
В день исчезновения мальчик гостил вместе с родителями у своего дедушки. В какой-то момент мальчик вышел погулять на улицу, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Родители забили тревогу, когда самостоятельные поиски ребенка не дали результатов.
Приметы Руслана: на вид 6-7 лет, рост 116 см, среднего телосложения.
Был одет: красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги.
Все, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.