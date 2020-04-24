В Уфе завершили поиски пропавшего студента с редким именем

В Уфе объявили о завершении поисков 16-летнего Максимилиана Никитина. Парень ушёл из общежития ещё в начале апреля. Известно, что подросток – студент Волжского государственного университета водного транспорта.

2 апреля молодой человек ушёл из общежития, и с тех пор родственники ничего не знали о его местоположении. Полицейские и волонтёры занялись поисками парня. Через три недели усилия оправдались.