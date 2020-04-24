В Минздраве Башкирии рассказали, когда стоит использовать антисептики

Сегодня, 24 апреля, прошел ежедневный онлайн-брифинг по борьбе с коронавирусной инфекцией. Приглашенные спикеры обсудили текущую ситуацию с вирусом в республике. Министр здравоохранения ответил на волнующий вопрос об использовании антисептиков для рук.

Многие жители Башкирии задаются вопросом, когда стоит использовать антисептик для рук. Некоторые исследования показывают, что дезинфицирующие средства убивают и защитный слой кожи. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, отметил, что антисептики логично использовать только после контакта с возможным переносчиком коронавируса.

Если это текущая, рутинная наша деятельность – вот мы пришли, пообщались, перешли из одного здание в другое, коснулись нескольких дверных ручек, перил – тогда просто помыть руки. Не обязательно антисептик использовать. Но если мы находимся, в так называемой, карантинной зоне или в условиях повышенного риска, то наиболее целесообразно использовать антисептики. 

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии 

В бытовой, обычной жизни (после общественного транспорта, прикосновения к перилам, дверным ручкам) достаточно будет тщательно помыть руки с мылом. Напомним, сейчас в Башкирии введено новое правило посещения общественных мест. В транспорте и магазинах можно присутствовать только в перчатках и защитных масках.

Фото: Интернет. 