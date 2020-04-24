В Минздраве Башкирии рассказали, когда стоит использовать антисептики

Если это текущая, рутинная наша деятельность – вот мы пришли, пообщались, перешли из одного здание в другое, коснулись нескольких дверных ручек, перил – тогда просто помыть руки. Не обязательно антисептик использовать. Но если мы находимся, в так называемой, карантинной зоне или в условиях повышенного риска, то наиболее целесообразно использовать антисептики.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии