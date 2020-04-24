Стало известно, каким будет новый учебный год в России

Новый учебный год в России будет зависеть от коронавирусной ситуации. Учёба у студентов и школьников начнётся 1 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования.

Новый учебный год начнётся для российских школьников и студентов как обычно – 1 сентября. Однако каким будет ученый процесс, будет зависеть от коронавирусной ситуации. Формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.