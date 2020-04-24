В селе Башкирии из-за затопления пострадали дачные дома

В Башкирии бурная река затопило населенный пункт в Архангельском районе. Село Абзаново оказалось во власти водной стихии. По словам местных жителей, накануне из берегов вышла река Инзер.
В зоне риска находятся две улицы – Хабирова и Абдрахманова. В эпицентре оказались дачные домики, которые сейчас пустуют. Местные жители готовы к любому сценарию. Практически в каждой семье есть по две лодки.
Напомним, в зоне стихии оказалась и деревня Тавакачево. По данным специалистов, пиковые паводковые значения по республике ожидаются 29 и 30 апреля.