В селе Башкирии из-за затопления пострадали дачные дома

В Башкирии бурная река затопило населенный пункт в Архангельском районе. Село Абзаново оказалось во власти водной стихии. По словам местных жителей, накануне из берегов вышла река Инзер.

В зоне риска находятся две улицы – Хабирова и Абдрахманова. В эпицентре оказались дачные домики, которые сейчас пустуют. Местные жители готовы к любому сценарию. Практически в каждой семье есть по две лодки.