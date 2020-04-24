«Видно, что человек врёт»: как в Уфе ловят нарушителей самоизоляции

Дистанцию содержали, чтобы возле магазинов не толпились, маски надевали. Ну и основная вообще работа направлена на охрану общественного порядка. Бывают такие ситуации, когда люди начинают негативно выражаться в адрес сотрудников полиции. Даже такие ситуации бывают.

Марат Сираев, заместитель командира роты УВО по г. Уфе Росгвардии по Республике Башкортостан