«Видно, что человек врёт»: как в Уфе ловят нарушителей самоизоляции

Уличная преступность снизилась, а вот бытовых конфликтов в условиях самоизоляции стало больше. Об этом нам рассказали сотрудники Росгвардии, которые накануне с полицейскими вышли в рейд. Ежедневно с шести вечера и до трех ночи они усиленно следят за общественным порядком.

О том, что выходить без причины на улицу нельзя, он знает. Но этот житель Черниковки не просто гуляет, а возвращается с работы домой. Соответствующая справка имеется, вот только паспорт с собой не взял.

А зачем они, я вор что ли? Пусть воры вон носят с собой паспорта.

Василий Дмитриев

Отсутствие удостоверяющего личность документа для сотрудников Росгвардии и полицейских – не проблема. Достоверность информации, которую сообщают люди, можно проверить прямо на месте. Вся база данных – в планшете. Обмануть не получится.

Если он начинает давать не свои данные, то начинаем задавать наводящие вопросы. Где прописан? Имеется ли у него автомашина? Потому что в базе выходит, проверяем. А если там не свои данные он говорит, уже видно, что человек врёт.

Фирдаус Мингазова, сотрудник патрульно-постовой службы

В таком случае нарушителям режима самоизоляции грозит административный штраф. Полномочия составлять протоколы есть не только у полицейских, но и у сотрудников Росгвардии. Задача – не допустить массового скопления людей на улицах.

Дистанцию содержали, чтобы возле магазинов не толпились, маски надевали. Ну и основная вообще работа направлена на охрану общественного порядка. Бывают такие ситуации, когда люди начинают негативно выражаться в адрес сотрудников полиции. Даже такие ситуации бывают.

Марат Сираев, заместитель командира роты УВО по г. Уфе Росгвардии по Республике Башкортостан

Были ситуации, когда на просьбу предъявить документы люди набрасывались на проверяющих. Сотрудники полиции просят с пониманием отнестись к таким рейдам. Ведь в первую очередь они направлены на безопасность самих же граждан. И большинство это понимают.

Очень серьезно отношусь. Маленький ребенок есть, год и месяц. Сейчас в декретном отпуске, на улицу мы не выходим с ребенком, вообще ни разу не выходили, как только объявил. Выхожу за продуктами. Перчатки, маска всегда.

Наталья Талипова

В такие рейды полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии выходят ежедневно. Работа по выявлению нарушителей самоизоляции продолжается с шести вечера и до трёх ночи. Задача не только охрана общественного порядка, но и  разъяснительные беседы, о важности оставаться дома.