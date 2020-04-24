«Видно, что человек врёт»: как в Уфе ловят нарушителей самоизоляции

Уличная преступность снизилась, а вот бытовых конфликтов в условиях самоизоляции стало больше. Об этом нам рассказали сотрудники Росгвардии, которые накануне с полицейскими вышли в рейд. Ежедневно с шести вечера и до трех ночи они усиленно следят за общественным порядком.
О том, что выходить без причины на улицу нельзя, он знает. Но этот житель Черниковки не просто гуляет, а возвращается с работы домой. Соответствующая справка имеется, вот только паспорт с собой не взял.
Отсутствие удостоверяющего личность документа для сотрудников Росгвардии и полицейских – не проблема. Достоверность информации, которую сообщают люди, можно проверить прямо на месте. Вся база данных – в планшете. Обмануть не получится.
В таком случае нарушителям режима самоизоляции грозит административный штраф. Полномочия составлять протоколы есть не только у полицейских, но и у сотрудников Росгвардии. Задача – не допустить массового скопления людей на улицах.
Были ситуации, когда на просьбу предъявить документы люди набрасывались на проверяющих. Сотрудники полиции просят с пониманием отнестись к таким рейдам. Ведь в первую очередь они направлены на безопасность самих же граждан. И большинство это понимают.
В такие рейды полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии выходят ежедневно. Работа по выявлению нарушителей самоизоляции продолжается с шести вечера и до трёх ночи. Задача не только охрана общественного порядка, но и разъяснительные беседы, о важности оставаться дома.