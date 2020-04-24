В Уфе раскрыли жестокое убийство 15-летней давности

В Уфе было раскрыто страшное преступление, произошедшее 15 лет назад. В 2005 году за авторынком на улице Инициативной было обнаружено тело 56-летней женщины. Тогда сотрудники правоохранительных органов найти убийцу не смогли.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что 15 лет назад 56-летняя уфимка как обычно пошла на вахтовый автобус рано утром. Однако неизвестный автолюбитель предложил женщине подвезти её, но ни на рабочем месте, ни вечером дома уфимка больше не появилась. Её семья сразу обратилась в полицию, а вскоре было обнаружено изуродованное тело несчастной.

Поиски преступника и насильника растянулись на 15 лет. Личность убийцы удалось установить благодаря геномной регистрации лиц осужденных. Именно её прошёл 43-летний уфимец, который уже отбывает наказание за изнасилование, и теперь подозревается в совершении насильственных действий в отношении 56-летней женщины.

Материалы переданы в СУ СК РФ по РБ, и сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела. пресс-служба МВД по Башкирии