Учёные рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе

Европейские учёные рассказали о том, как кофе может продлить жизнь. Эксперимент длился 20 лет, в нём принимали участие около половины миллиона человек. Результат исследования был опубликован в однои из научных журналов.

Учёные в Швеции провели исследование среди полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет. У всех участников спрашивали, сколько кофе они потребляют, и каким способом его готовят. Также были собраны данные участников: рост, весь, уровень холестерина, уровень крови, наличие вредных привычек и физическую деятельность. По мнению учёных, эти данные могут влиять на количество потребления напитка и на риски сердечно-сосудистых заболеваний.