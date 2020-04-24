Учёные рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе

Европейские учёные рассказали о том, как кофе может продлить жизнь. Эксперимент длился 20 лет, в нём принимали участие около половины миллиона человек. Результат исследования был опубликован в однои из научных журналов.
Учёные в Швеции провели исследование среди полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет. У всех участников спрашивали, сколько кофе они потребляют, и каким способом его готовят. Также были собраны данные участников: рост, весь, уровень холестерина, уровень крови, наличие вредных привычек и физическую деятельность. По мнению учёных, эти данные могут влиять на количество потребления напитка и на риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперимент продолжался целых 20 лет. За это время умерло 12 621 человек от сосудисто-сердечных заболеваний. Половина смертей были в том числе и от инфаркта.
Выяснилось, что среди употреблявших фильтрованный кофе (это кофе, пропущенный через бумажный фильтр) риск смерти был на 15% ниже, чем среди тех,кто не пил кофе. Меньше всего умирали те, кто пил от одной до четырёх чашек фильтрованного напитка в день. Нефильтрованный кофе повышал уровень холестерина в крови, а этов свою очередь увеличивало вероятность смерти.