В Уфе зэки устроили мятеж, чтобы установить в колонии «воровской» режим

В Башкирии заключенные ИК-3 устроили мятеж. Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал член СПЧ Башкирии Олег Галин. Он отметил, что с заключенными вскоре удалось решить вопрос мирным путем.

В эфире радиостанции Олег Галин рассказал о том, как накануне силовики смогли без применения силы подавить восстание заключенных уфимской "тройки". Именно так сокращенно в широких кругах называют уфимскую исправительную колонию № 3 в Шакше. Беспорядки начались внезапно, заключенные сразу выдвинули свои требования.

В 10 часов вечера поступил звонок, причем из самого ФСИН, о том, что некие протестные моменты происходят в третьей колонии. Мы выехали в эту колонию. Да, действительно, осужденные оказали неповиновение сотрудникам. Олег Галин, член СПЧ при Главе РБ

Галин подчеркнул, что заключенные устроили внутри отряда импровизированные баррикады, огородив себя таким образом от надзирателей. Их главным требованием было установить на территории тюрьмы "черный" режим - "воровской" вид управления колонией, когда правила поведения выставляются самими заключенными. Во всех колониях негласно царит стандартный "красный" режим, когда колонией заправляют сотрудники ФСИН.