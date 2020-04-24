В Уфе зэки устроили мятеж, чтобы установить в колонии «воровской» режим

В Башкирии заключенные ИК-3 устроили мятеж. Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал член СПЧ Башкирии Олег Галин. Он отметил, что с заключенными вскоре удалось решить вопрос мирным путем.
В эфире радиостанции Олег Галин рассказал о том, как накануне силовики смогли без применения силы подавить восстание заключенных уфимской "тройки". Именно так сокращенно в широких кругах называют уфимскую исправительную колонию № 3 в Шакше. Беспорядки начались внезапно, заключенные сразу выдвинули свои требования.
Галин подчеркнул, что заключенные устроили внутри отряда импровизированные баррикады, огородив себя таким образом от надзирателей. Их главным требованием было установить на территории тюрьмы "черный" режим - "воровской" вид управления колонией, когда правила поведения выставляются самими заключенными. Во всех колониях негласно царит стандартный "красный" режим, когда колонией заправляют сотрудники ФСИН.
"Черный" режим всегда подразумевает хаос и жизнь "по понятиям". Нарушается грань между свободой и неволей. Галин отметил, что при таком раскладе сил заключенные "творят, что хотят". Член СПЧ подчеркнул, что вскоре с осужденными удалось договориться. Помощь спецназа ФСИН не потребовалась. Сейчас в колонии проводится проверка, выявляется зачинщик протеста.