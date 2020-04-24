Радий Хабиров: «Мы уже задумываемся, каким будет мир после коронавируса»

Руководитель Башкортостана сегодня принял участие в интерактивной пресс-конференции, которая была посвящена форуму «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Мероприятие пройдет 28 апреля в онлайн-формате. Сегодня в обсуждении участвовали политические деятели и чиновники России и стран Европы.
Говоря о целях и задачах форума, Радий Хабиров заявил, что на мероприятии, посвященном столь важной теме, участники проанализируют все лучшие предложения и попытаются систематизировать лучшие мировые практики по борьбе с COVID-19. Собравшиеся составят план выхода из последствий пандемии.
Напомним, что I Международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» пройдёт 28 апреля в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.