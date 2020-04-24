Радий Хабиров: «Мы уже задумываемся, каким будет мир после коронавируса»

Сейчас мы находимся в стадии, когда коронавирус ещё не прошел, и все государства борются с этой довольно серьёзной угрозой для человечества в целом. Но мы уже задумываемся о том, какими будут мир, наша страна и республика после коронавируса, какие новые явления в них произойдут.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан