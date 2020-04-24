Стало известно о состоянии деревни, затопленной бурной рекой

Уфу завтра подтопит. 25 апреля ожидается резкий подъем уровня воды в реке Белой до 640 см. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра могут быть подтоплены автомобильные дороги между Романовкой и Козарезом, ведущие в гостинично-ресторанный комплекс «Рочер» и на базу отдыха «Солнечные пески», а также в сторону Мелькомбината Кировского района.

В этом году сильные приливы большой воды вызвали раннее потепление и обильные осадки. Например, в Архангельском районе из берегов вышла река Инзер и подтопила несколько деревень. Однако пик паводка в республике еще не наступил.

Эта фотография Абзановского всадника накануне обошла все социальные сети. Начались даже разговоры о том, что в республике появилась своя Венеция. За последние пять лет уровень паводка в деревне Абзаново установил рекорд: вода из Инзера поднялась на один метр, и этот пик был зафиксирован вчера. Сейчас стихия уже отступает. Это не критично, говорят в администрации района, но все же некоторые дачные постройки пострадали.

Сотрудники МЧС дежурят круглосуточно, параллельно по деревне проходят профилактические рейды. У каждого наготове все необходимое: болотные сапоги, лодки и даже жилеты. На период паводкового сезона в местной школе образовали пункт временного размещения, если вдруг вода все-таки дойдет до жилых домов.

Те, кто живет ближе всего к реке, не боятся большой воды и каждый год готовятся. К тому же старожилы деревни помнят 94-й год и аварию на Тирлянском водохранилище, когда пострадало несколько поселений. Тогда прорыв плотины унес 29 жизней. Факия Давлянова – одна из свидетелей катастрофы, ее дом находится ближе всего к берегу Инзера. Пенсионерка в период паводка всегда начеку.

Вышедшая из берегов река Инзер подтопила не только Абзаново. Жители деревень Тавакачево и Усть-Басы накануне тоже ощутили прилив большой воды. Подтопило проезжую часть, дома и придворовые территории не пострадали.