В Башкирии волонтеры передали медикам 1000 визоров, сделанных на 3D-принтере

1000 визоров для врачей волонтёры передали медикам Башкортостана. Регион присоединился к движению «Мейкеры против COVID» – это сообщество людей, увлекающихся 3D-печатью. Они на свои деньги или на деньги пожертвований печатают защиту для врачей, которые спасают больных коронавирусом.

Защита для врачей с точностью до микронов. Слой за слоем из пластика печатаются рамки для визоров, или, проще говоря, крепления на голову. Защиту для медиков Ильдар Гатауллин решил делать 2 недели назад. И всё это время 3D-принтеры работают почти без перерыва. Художник и дизайнер с 2008 года занимался изготовлением башкирских костюмов. Возрождал национальную культуру. Сейчас всё свободное время уходит на печать визоров.

Он постоянно находится рядом с техникой, контролирует работу. Всю защиту для медиков делает бесплатно. На материал тратит свои сбережения. Но самое главное – он жертвует собой и своим временем.

Макеты взяты из интернета и доработаны. На изготовление одновременно двух элементов уходит почти полтора часа. Спасает количество принтеров, но и этого уже едва хватает. Часть арсенала – личная техника художника, часть взята на время у друга, ещё два – это пожертвования и подарок.

Врачи Башкортостана получили уже порядка 1000 визоров. Художник Ильдар Гатауллин – волонтёр всероссийского движения «Мейкеры против COVID». Это люди, которые увлекаются 3D-печатью и сейчас бросили все силы на борьбу с коронавирусом.

В республике движение курирует Александр Улитин. Он делает маски для врачей, которые работают в опасных зонах, там, где лежат пациенты, заражённые COVID-19. За основу изделия взята маска для плавания, она плотно прилегает к лицу. Доработка волонтёров – это переходник для фильтра ИВЛ, который в данном случае становится преградой для инфекции.

Причём делают это зачастую себе в убыток. Взамен ничего не требуют. Только просят таких же неравнодушных людей присоединяться к их волонтёрскому движению. 3D-принтер в наличии не обязателен. Поможет и просто денежное пожертвование на покупку материалов. Отчёты активисты публикуют в соцсетях.