Группа из Уфы HAUA выпустила в Испании альбом «Алга»

Это уже третий полноформатный альбом на счету коллектива, который одним из первых в России начал совмещать в своем творчестве этническое и электронное звучание. В треках можно услышать звуки курая, русской свирели, калюки, болгарской дудуки, гитары, гуслей и не только. Новый альбом ALGA можно послушать на всех музыкальных стриминг-площадках.