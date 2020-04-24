Группа из Уфы HAUA выпустила в Испании альбом «Алга»

В Испании выпустили альбом уфимской группы HAUA. Сборник музыкальных композиций объединил лозунг ALGA, ставший трендовым в последнее время. В записи приняли участие известные уфимские музыканты.
Это уже третий полноформатный альбом на счету коллектива, который одним из первых в России начал совмещать в своем творчестве этническое и электронное звучание. В треках можно услышать звуки курая, русской свирели, калюки, болгарской дудуки, гитары, гуслей и не только. Новый альбом ALGA можно послушать на всех музыкальных стриминг-площадках.