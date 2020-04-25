В Башкирии начался ремонт дороги Уфа-Нагаево

В Башкирии начались ремонтные работы на автомобильной дороге Уфа-Нагаево. Как сообщает пресс-служба Администрации Уфы, это один из масштабных участков текущего дорожно-строительного сезона. Протяженность объекта – 11 километров, начиная от улицы Бородинской до М-5.
Рабочие уже начали снимать старый слой асфальта, в дальнейшем планируется обустройство обочины. Работы на объекте планируют завершить до 31 августа этого года. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на участке в период проведения работ будет вводиться ограничение движения транспортных средств.
С 24 апреля подрядная организация приступила к ремонту улицы Рыбакова на участке в 300 метров от Калинина до Кольцевой. Этот объект планируется сдать до 31 июля текущего года.
Фото: Пресс-служба Администрации ГО г.Уфа РБ