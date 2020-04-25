В Башкирии начался ремонт дороги Уфа-Нагаево

В Башкирии начались ремонтные работы на автомобильной дороге Уфа-Нагаево. Как сообщает пресс-служба Администрации Уфы, это один из масштабных участков текущего дорожно-строительного сезона. Протяженность объекта – 11 километров, начиная от улицы Бородинской до М-5.

Рабочие уже начали снимать старый слой асфальта, в дальнейшем планируется обустройство обочины. Работы на объекте планируют завершить до 31 августа этого года. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на участке в период проведения работ будет вводиться ограничение движения транспортных средств.

С 24 апреля подрядная организация приступила к ремонту улицы Рыбакова на участке в 300 метров от Калинина до Кольцевой. Этот объект планируется сдать до 31 июля текущего года.

В рамках ремонта улицы будет выполнено фрезерование старого покрытия на площади более 2000 квадратных метров, обустроены парковочные места и техническая полоса, установлены новые бортовые камни и уложено новое асфальтобетонное покрытие. Также предусмотрен ремонт существующего покрытия тротуара. После завершения работ на отремонтированных участках будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. Пресс-служба Администрации ГО г.Уфа РБ