В Уфе расстроившийся мужчина «избил» чужой автомобиль

В Уфе задержан местный житель, который подозревается в «избиении» чужого автомобиля. О том, что правая дверь и капот «Газели» помяты, владелец сообщил в полицию. Злоумышленник был найден.
Как выяснилось, владелец «Газели» припарковал машину во дворе, пока был занят разгрузкой мебели. В этот момент владелец другого автомобиля обнаружил, что «Газель» преградила ему проезд. Расстроившись, мужчина начал избивать грузовой транспорт руками и ногами, а затем скрылся.
Управление МВД по Уфе сообщает, что им оказался 50-летний местный житель. Мужчина раскаивается в содеянном. Ущерб, нанесенный «Газель» составил около 20 тысяч рублей.
Фото: скриншот видео
Видео: Пресс-служба Управления МВД по Уфе