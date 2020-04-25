В Уфе расстроившийся мужчина «избил» чужой автомобиль

В Уфе задержан местный житель, который подозревается в «избиении» чужого автомобиля. О том, что правая дверь и капот «Газели» помяты, владелец сообщил в полицию. Злоумышленник был найден.

Как выяснилось, владелец «Газели» припарковал машину во дворе, пока был занят разгрузкой мебели. В этот момент владелец другого автомобиля обнаружил, что «Газель» преградила ему проезд. Расстроившись, мужчина начал избивать грузовой транспорт руками и ногами, а затем скрылся.

Управление МВД по Уфе сообщает, что им оказался 50-летний местный житель. Мужчина раскаивается в содеянном. Ущерб, нанесенный «Газель» составил около 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Пресс-служба Управления МВД по Уфе

Фото: скриншот видео