Компания из Швейцарии рассматривает сотрудничество с фирмой Башкирии

В Башкирии прошли переговоры местного предприятия ООО «Ричман-Минерал» и компанией LANDOR из Швейцарии. Во время видеоконференцсвязи обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Руководитель башкирской компании рассказал швейцарцам о производстве гранулированного минерального бесхлорного удобрения. Также было презентовано и само предприятие. По итогам переговоров, было решено доставить в Швейцарию образцы продукции для изучения и последующего принятия решения.

Бизнес-миссию организовал госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям совместно с Центром поддержки экспорта РБ и Представительством республики в Австрии. Со швейцарской стороны в переговорах участвовали представители деловых кругов. Как отметили в пресс-службе Правительства региона, подобную услугу по поиску партнера за рубежом, а также проведение переговоров в видеоформате малое и среднее предпринимательство республики могут бесплатно получить в Центре поддержки экспорта РБ.