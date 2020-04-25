Житель Башкирии на вырученные с кражи электроплиты деньги купил водки и сало

Житель Башкирии совершил кражу в новостройке в селе Улу-Теляк. По информации пресс-службы МВД по РБ, из двух квартир были похищены две новые электрические плиты. Сотрудники отдела МВД по Иглинскому району подозреваемого обнаружили, плиты – тоже.

Злоумышленником оказался 39-летний житель Иглинского района. Ранее он уже был судим за кражу. В отделе мужчина во всем сознался.

Выяснилось, что первую электроплиту мужчина продал за 3 тысячи рублей. На полученные деньги он купил пять бутылок водки и три килограмма сала. Вторую плиту злоумышленник сбыл подороже – за 5 тысяч рублей.

Полицейские уже изъяли похищенные вещи у новых владельцев. В ближайшее время электрические плиты будут возвращены. По факту краж следователями Отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело. Пресс-служба МВД по РБ