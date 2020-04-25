Следователи Уфы начали проверку по факту мятежа в колонии

В Уфе Следственный отдел по Калининскому району начал проверку по факту мятежа в Исправительной колонии №3 УФСИН России по РБ. Как уже сообщалось ранее, о мятеже заключенных в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал член СПЧ Башкирии Олег Галин. Волнения были устранены мирными путем.

Следственным комитетом предварительно установлено, что 20 апреля вечером 6 человек из числа осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников исправительной колонии. Они решили не пускать работников колонии в помещение отряда и даже призывали остальных заключенных присоединиться к противостоянию. Также осужденные забаррикадировали лестницу железными кроватями.

Инцидент был разрешен мирным путем. Следственный комитет отметил, что никто из заключенных и сотрудников колонии не пострадал. На данный момент СК устанавливает причины конфликта и все обстоятельства. Ведется работа по опросу осужденных, руководства и сотрудников администрации ИК-3.

По результатам проверки действиям осужденных будет дана правовая оценка. Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики. Следственный комитет РБ