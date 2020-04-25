Заявление о прерывании самоизоляции: новый документ в Башкирии, необходимый для выезда в сады

С 25 апреля жители Башкирии могут выезжать на садовые участки на общественном транспорте, а не только на личном автомобиле. Об этом ранее объявил глава региона Радий Хабров. Сегодня на брифинге Минздрава РБ Рустем Хайдаров, замначальника государственно-правового Управления главы Башкирии, объяснил, какие документы должны быть у гражданина с собой при выезде на дачу, в сад или огород.
Рустем Хайдаров объяснил, что ограничений по возрасту для жителей Башкирии, следующих к садовому участку, нет. Также на граждан старше 65 лет не распространяется комендантский час при выезде в сад или на дачу. Однако любому, кто запланировал такую поездку, необходимо иметь при себе несколько документов.
С собой житель Башкирии обязательно должен взять паспорт и любой документ, который подтверждает, что гражданин является членом садового товарищества или владельцем садового участка. Также, сообщил Рустем Хайдаров сообщил о новом документе, который также должен иметь при себе садовод. Речь идет о заявлении о прерывании режима самоизоляции.
Документ можно заполнить в электронном виде. Также допускается списывание заявления по форме от руки на лист бумаги. Регистрироваться на doroga02, отметил Рустем Хайдаров, в этм случае не нужно.
Фото: Интернет и скриншот образца заявления с сайта doroga02