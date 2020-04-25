Заявление о прерывании самоизоляции: новый документ в Башкирии, необходимый для выезда в сады

С 25 апреля жители Башкирии могут выезжать на садовые участки на общественном транспорте, а не только на личном автомобиле. Об этом ранее объявил глава региона Радий Хабров. Сегодня на брифинге Минздрава РБ Рустем Хайдаров, замначальника государственно-правового Управления главы Башкирии, объяснил, какие документы должны быть у гражданина с собой при выезде на дачу, в сад или огород.

Рустем Хайдаров объяснил, что ограничений по возрасту для жителей Башкирии, следующих к садовому участку, нет. Также на граждан старше 65 лет не распространяется комендантский час при выезде в сад или на дачу. Однако любому, кто запланировал такую поездку, необходимо иметь при себе несколько документов.

С собой житель Башкирии обязательно должен взять паспорт и любой документ, который подтверждает, что гражданин является членом садового товарищества или владельцем садового участка. Также, сообщил Рустем Хайдаров сообщил о новом документе, который также должен иметь при себе садовод. Речь идет о заявлении о прерывании режима самоизоляции.

Форма документа утверждена Указом, размещена уже на сайте doroga02. В этом заявлении гражданин сообщает, что он по причине поездки в сад прерывает режим самоизоляции, указывает время выхода из дома и адрес следования. Заявление действует на поездку туда и обратно. Рустем Хайдаров, замначальника государственно-правового Управления главы Башкирии

Документ можно заполнить в электронном виде. Также допускается списывание заявления по форме от руки на лист бумаги. Регистрироваться на doroga02, отметил Рустем Хайдаров, в этм случае не нужно.

Поездка на дачу выведена в отдельное исключение из режима самоизоляции, поэтому она не требует регистрации на doroga02. Если через сайт дается разрешение на два выезда в неделю, то поездка на дачу количеством не ограничивается. Рустем Хайдаров, замначальника государственно-правового Управления главы Башкирии