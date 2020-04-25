В Башкирии шквалистый ветер снес кровлю дома и садика

В Башкирии шквалистый ветер снес кровлю двухэтажного дома на 4 квартиры. Происшестви зафиксировано сегодня, 25 апреля. Произошел инцидент в с. Первомайский Благоварского района.

По информации ГУ МЧС по РБ, общая площадб поврежденной кровли составила 160 квадратных метров. Кроме этого, сорванным кровельным покрытием были повреждены три автомобиля. Человеческих жертв нет, жильцы дома отказались от эвакуации.

Также в селе Авдон Уфимского района ветром была повреждена кровля детского сада. Общая площадь повреждений отдельно стоящего кирпичного двухэтажного корпуса №1 детского сада «Ляйсян» составляет 392 квадратных метра. Деткий сад не функционировал в связи с эпидемиологической обстановкой.

Погибших и пострадавших нет. К месту прибыл глава администрации МР Уфимский район, глава с/с, оперативная группа от МЧС России. Ситуации взяты на контроль Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ