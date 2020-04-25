В Башкирии обнаружены нарушения при строительстве садика

В Башкирии обнаружен ряд нарушений при строительстве детского сада в Чекмагушевском районе. Проверка исполнения проекта «Демография» была проведена Прокуратурой района. Подрядчик уже приступил к устранению нарушений.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии, установлено, что между ГКУ «Управление капитального строительства РБ» и подрядной организацией был заключен госконтракт на строительство детского садика в селе Юмашево. Детсад был сдан еще в декабре прошлого года. Все это время он функционировал с нарушением требований проектной документации.
Инженер подрядной организации был привлечен к административной ответственности. Руководство фирмы получило представление. И только после вмешательства Прокуратуры подрядчик начал устранение нарушений.
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