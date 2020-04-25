В Стерлитамаке малоимущим с детьми раздадут продуктовые наборы

В Стерлитамаке начали раздавать продуктовые наборы для малоимущих семей с детьми. В городе стартовал благотворительный проект «Продукты Башкортостана. С заботой о Вас». Стоимость одного набора – 700 рублей.
В коробке – сгущёнка, крупы от «Башбакалеи», Чишминское масло, тушенка от УМКК и другие продукты. В результате стерлитамакские малоимущие семьи с детьми получат 3 572 продуктовых набора.
Списки сформированы Министерством семьи труда и соцзащиты РБ. Средства выделили «УГМК-Холдинг» и «Башкирская содовая компания». До 1 мая все продуктовые наборы будут доставлены.