В Стерлитамаке малоимущим с детьми раздадут продуктовые наборы

В Стерлитамаке начали раздавать продуктовые наборы для малоимущих семей с детьми. В городе стартовал благотворительный проект «Продукты Башкортостана. С заботой о Вас». Стоимость одного набора – 700 рублей.

В коробке – сгущёнка, крупы от «Башбакалеи», Чишминское масло, тушенка от УМКК и другие продукты. В результате стерлитамакские малоимущие семьи с детьми получат 3 572 продуктовых набора.