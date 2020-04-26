160 частных домов в Уфе остались без света из-за сильного ветра

В Башкирии было объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер. Погода разбушевалась не на шутку. Падали деревья, летали крыши зданий. В посёлке Нагаево 160 домов остались без света, ветер сорвал провода. Кроме этого в посёлке на автомобиль упал рекламный щит.