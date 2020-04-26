160 частных домов в Уфе остались без света из-за сильного ветра

25 апреля в Уфе и в районах разбушевался ветер. Из-за сильных порывов ветра жители Нагаево остались без света. Также упал рекламный щит, который повредил автомобиль.
В Башкирии было объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер. Погода разбушевалась не на шутку. Падали деревья, летали крыши зданий. В посёлке Нагаево 160 домов остались без света, ветер сорвал провода. Кроме этого в посёлке на автомобиль упал рекламный щит.
Ветер разбушевался и в других районах Башкирии. В селе Слак Альшеевского района была повреждена крыша школы. В Калтасинском районе снесло крышу детского садика. В Нефтекамске пострадало здание пенсионного фонда, там также повреждена крыша.
Пострадавших и погибших нет, все ситуации взяты под контроль МЧС.