В Уфе за территорией ГДК построят роботизированные парковки

Администрация башкирской столицы утвердила проекты планировки территории за Городским дворцом культуры. Общая площадь территории – 16, 6 га. Планируются работы по улучшению сквера «Дубки» и строительство двух роботизированных парковок.

В Уфе за территорией Городского дворца культуры построят роботизированные парковки. Каждая парковка будет вмещать в себя по 208 мест. Их построят на месте металлических гаражей, которые находятся в конце сквера «Дубки».