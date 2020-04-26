В Уфе с больниц № 21 и 22 сняли карантинные меры

Из-за коронавирусной инфекции в больнице № 22 в Уфе были закрыты два отделения, также была закрыта больница № 21. Сегодня ограничительные меры снимаются. Об этом рассказал на сегодняшнем брифинге и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев.

С больницы № 22, как принято называть её в народе, сняты карантинные меры. Больница полностью не закрывалась, были закрыты только два отделения. Результаты тестов отрицательные.