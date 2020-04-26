«Хотел домой»: в Башкирии рассказали о туристе, который сбежал из обсерватора

Один из жителей сбежал из обсерватора, в котором на самоизоляции находятся все прибывшие из-за границы туристы. Беглеца поймали, решением суда он был оштрафован на 15 000 рублей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.
Санаторий «Родник здоровья» в период коронавируса является обсерватором для прибывших из-за границы жителей. Стало известно, что один из пребывающих там туристов нарушил режим самоизоляции, сбежав из обсерватора. Беглеца поймали, а суд вынес решение оштрафовать нарушителя на 15 000 рубле
Свой поступок нарушитель никак не объяснил. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что условия для туристов в обсерваторе хорошие. Обеспечено питание, отдых.