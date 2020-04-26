«Хотел домой»: в Башкирии рассказали о туристе, который сбежал из обсерватора

Один из жителей сбежал из обсерватора, в котором на самоизоляции находятся все прибывшие из-за границы туристы. Беглеца поймали, решением суда он был оштрафован на 15 000 рублей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.