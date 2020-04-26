«Хотел домой»: в Башкирии рассказали о туристе, который сбежал из обсерватора

Один из жителей сбежал из обсерватора, в котором на самоизоляции находятся все прибывшие из-за границы туристы. Беглеца поймали, решением суда он был оштрафован на 15 000 рублей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.

Санаторий «Родник здоровья» в период коронавируса является обсерватором для прибывших из-за границы жителей. Стало известно, что один из пребывающих там туристов нарушил режим самоизоляции, сбежав из обсерватора. Беглеца поймали, а суд вынес решение оштрафовать нарушителя на 15 000 рубле

Есть решение суда за нарушение режима самоизоляции. Хотел домой, наверное

Венер Изикаев, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ

Свой поступок нарушитель никак не объяснил. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что условия для туристов в обсерваторе хорошие. Обеспечено питание, отдых. 