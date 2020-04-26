В Башкирии полиция не отреагировала на вечеринку в разгар самоизоляции

В Стерлитамаке в разгар самоизоляции группа людей собралась на вечеринке в клубе. Об этом узнали активисты и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов не предприняли никаких мер по отношению к нарушителям закона.

В одном из клубов Стерлитамака, несмотря на самоизоляцию, собрались желающие потусить. Более чем 50 человек, невзирая на все правила и запреты, открыто собрались вместе и развлекались. В это время в заведение нагрянули активисты, и в надежде на справедливость вызвали полицию.

Прибывшие в клуб сотрудники правоохранительных органов на удивление активистов не предприняли никаких мер по отношению к нарушителям. Более того, полиция начала отчитывать самих активистов и запретила им снимать происходящее. Веселье в клубе продолжалось.