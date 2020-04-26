В Башкирии еще одну больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Ограничительные мероприятия ввели в отношении Балтачевской больницы. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора на ежедневном брифинге. У одной из пациенток хирургического отделения подозревают коронавирус.

Анализы отправлены в лабораторию. А вот официально в Башкортостане COVID-19 подтвержден за сутки еще у 37 человек. В республике сейчас ждут два рейса из-за границы с туристами. Один из них прилетает из Гоа сегодня ночью. Все они сборные, на борту будут находиться жители нескольких регионов.

Первый рейс мы ожидаем сегодня из Дубая, Дубай – Уфа. Планируется, что дальше он полетит в Нижний Новгород, т.к. и оттуда есть туристы. 28 человек из Башкортостана. Есть и из Татарстана, Оренбургской области, Калмыкии, Пермского края. По прилете они все будут направлены в обсерватор для нахождения на карантине 14 дней.

Венер Изикаев, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Фото: Интернет 