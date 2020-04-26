В Башкирии еще одну больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Ограничительные мероприятия ввели в отношении Балтачевской больницы. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора на ежедневном брифинге. У одной из пациенток хирургического отделения подозревают коронавирус.
Анализы отправлены в лабораторию. А вот официально в Башкортостане COVID-19 подтвержден за сутки еще у 37 человек. В республике сейчас ждут два рейса из-за границы с туристами. Один из них прилетает из Гоа сегодня ночью. Все они сборные, на борту будут находиться жители нескольких регионов.
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