Волонтеры, бизнесмены и пилоты: как жители Башкирии помогают нуждающимся в период пандемии

Те, кто борется за жизни людей, тоже в свою очередь нуждаются в помощи. Порой очень нужны средства защиты. Волонтёры на свои деньги печатают или закупают необходимое.
А иногда просто необходима моральная поддержка. Кто-то помогает словом, кто-то привозит домашнюю еду. Это активисты, бизнесмены и рядовые жители республики.
Для того чтобы плов попал сегодня на стол врачам, его рецепт проделал большой путь через несколько поколений и стран. Правило ингредиентов – один к одному. На 10 кг риса – 10 кг мяса и столько же моркови. В семье Данияра Ишанукулова принято, что плов готовят только мужчины. Свое первое блюдо в казане он приготовил, еще будучи ребенком – в 12 лет.
Не жалеют для врачей и собственных сил, и средств. Дизайнер Ильдар Гатауллин вместо хорошо оплачиваемых заказов сейчас на 3D-принтере печатает визоры для врачей. Материал покупает на свои сбережения. Защиту для медиков художник решил делать две недели назад. И всё это время аппаратура работает почти без перерыва.
Слой за слоем из пластика печатаются рамки для визоров, или проще говоря крепления на голову. Защита для врачей с точностью до микронов.
Ильдар Гатуллин – волонтёр движения «Мейкеры против COVID». Это люди, которые увлекаются 3D-печатью, сейчас они бросили все силы на борьбу с коронавирусом. В республике движение курирует Александр Улитин. Он делает маски для врачей, которые работают в опасных зонах – там, где лежат пациенты, заражённые COVID-19. За основу изделия взята маска для плавания, она плотно прилегает к лицу. Доработка волонтёров – это переходник для фильтра ИВЛ, который в данном случае становится преградой для инфекции.
Активисты просят таких же неравнодушных людей присоединяться к их волонтёрскому движению. 3D-принтер в наличии не обязателен. Поможет и просто денежное пожертвование на покупку материалов. Отчёты публикуют в соцсетях. Сегодня напечатано и передано врачам больше 1000 визоров и несколько сотен модернизированных масок для плавания.
Последняя сверка груза по списку перед вылетом. В районы республики защиту и провизию доставляют даже на самолётах. Это уже помощь от аэродрома «Первушино». Часть посылки отправят в сибайскую больницу, часть – малоимущим семьям. Этот груз ждут и добровольцы Зауралья, для них маски и перчатки. Посылку в Сибай отправили на четырех легкомоторных самолетах.
Как нельзя, кстати, пришелся «Сессна-172». Это самолет сопровождения пилотажной группы, обычно на нем перевозят запчасти. Между собой пилоты называют его грузовиком.
Общий вес посылки на всех самолетах – около полутонны. Груз собирали предприниматели: сыр от Белебеевского молочного комбината, рации и средства защиты от «DASKO GROUP», противочумные костюмы от Торгово-промышленной палаты республики. И в честь Пасхи куличи от «Пышки».
В этом году пилотажная группа аэродрома «Первушино» должна была участвовать в параде в честь 75-летия Победы. Но вместо праздничных полетов – гуманитарные. И когда вновь пилоты поднимутся в небо уже ради зрелищных виражей, неизвестно. Сегодня становится важнее доставить тем, кто ждет на земле, не эмоции, а реальную помощь.