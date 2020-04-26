Волонтеры, бизнесмены и пилоты: как жители Башкирии помогают нуждающимся в период пандемии

Те, кто борется за жизни людей, тоже в свою очередь нуждаются в помощи. Порой очень нужны средства защиты. Волонтёры на свои деньги печатают или закупают необходимое.

А иногда просто необходима моральная поддержка. Кто-то помогает словом, кто-то привозит домашнюю еду. Это активисты, бизнесмены и рядовые жители республики.

Для того чтобы плов попал сегодня на стол врачам, его рецепт проделал большой путь через несколько поколений и стран. Правило ингредиентов – один к одному. На 10 кг риса – 10 кг мяса и столько же моркови. В семье Данияра Ишанукулова принято, что плов готовят только мужчины. Свое первое блюдо в казане он приготовил, еще будучи ребенком – в 12 лет.

Не жалеют для врачей и собственных сил, и средств. Дизайнер Ильдар Гатауллин вместо хорошо оплачиваемых заказов сейчас на 3D-принтере печатает визоры для врачей. Материал покупает на свои сбережения. Защиту для медиков художник решил делать две недели назад. И всё это время аппаратура работает почти без перерыва.

Слой за слоем из пластика печатаются рамки для визоров, или проще говоря крепления на голову. Защита для врачей с точностью до микронов.

Ильдар Гатуллин – волонтёр движения «Мейкеры против COVID». Это люди, которые увлекаются 3D-печатью, сейчас они бросили все силы на борьбу с коронавирусом. В республике движение курирует Александр Улитин. Он делает маски для врачей, которые работают в опасных зонах – там, где лежат пациенты, заражённые COVID-19. За основу изделия взята маска для плавания, она плотно прилегает к лицу. Доработка волонтёров – это переходник для фильтра ИВЛ, который в данном случае становится преградой для инфекции.

Активисты просят таких же неравнодушных людей присоединяться к их волонтёрскому движению. 3D-принтер в наличии не обязателен. Поможет и просто денежное пожертвование на покупку материалов. Отчёты публикуют в соцсетях. Сегодня напечатано и передано врачам больше 1000 визоров и несколько сотен модернизированных масок для плавания.

Последняя сверка груза по списку перед вылетом. В районы республики защиту и провизию доставляют даже на самолётах. Это уже помощь от аэродрома «Первушино». Часть посылки отправят в сибайскую больницу, часть – малоимущим семьям. Этот груз ждут и добровольцы Зауралья, для них маски и перчатки. Посылку в Сибай отправили на четырех легкомоторных самолетах.

Как нельзя, кстати, пришелся «Сессна-172». Это самолет сопровождения пилотажной группы, обычно на нем перевозят запчасти. Между собой пилоты называют его грузовиком.

Конечно, на КАМАЗах отвести выгодно. Но мы хотим внести свой маленький вклад, потому что мы не можем просто сидеть сложа руки. Да, мы, конечно, каждый день дежурим на случай вылетов возможных. Сергей Минигулов, президент Федерации авиации общего назначения России, генеральный директор аэродрома «Первушино»

Общий вес посылки на всех самолетах – около полутонны. Груз собирали предприниматели: сыр от Белебеевского молочного комбината, рации и средства защиты от «DASKO GROUP», противочумные костюмы от Торгово-промышленной палаты республики. И в честь Пасхи куличи от «Пышки».

Мы помогаем и финансово перечисляем полтора миллиона в фонд социальных программ для формирования как раз таких вот продуктовых наборов, мы оказываем и адресную помощь нуждающимся семьям. Мы считаем своим долгом и ответственностью в это тяжелое время не оставаться в стороне. Тимур Гильмияров, заместитель генерального директора Белебеевского молочного комбината