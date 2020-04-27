В США дополнили список симптомов коронавируса

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. В США эксперты добавили 6 новых симптомов в описание коронавирусной инфекции. Информация появилась на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Теперь в список симптомов коронавируса входят боль в горле, мышечная боль, озноб, дрожь с ознобом, потеря чувства вкуса или обоняния. Заболевшие часто говорили именно об этих симптомах.

Ранее было описано всего 3 главных симптома коронавируса. Самый главный симптом COVID-19 - высокая температура. Следом идут кашель и тяжелое дыхание.