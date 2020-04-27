В Башкирии в перевернувшемся тракторе погибли двое мужчин

Смертельное ДТП произошло 25 апреля в Аскинском районе. На трассе Кунгак-Кунгакбаш в кювет упал трактор К-700. Пресс-служба ГИБДД по РБ сообщает о двух погибших.

Трактором управлял 56-летний житель Удмуртской Республике. Водитель двигался по грунтовой дороге, которая предназначается для обслуживания нефтяных скважин. Из-за неровности дорожной поверхности мужчина не справился с управлением и слетел в кювет.

Водитель и 42-летний пассажир трактора получили серьёзные травмы. К сожалению, выжить у мужчин не было шанса – несчастные скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД занимаются расследованием произошедшего.