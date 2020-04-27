Жители Башкирии могут ездить на рыбалку в режим самоизоляции

На прошлой неделе в указ о режиме самоизоляции были внесены изменения. Так, жителям Башкирии разрешали выбираться в сады на общественном транспорте и выезжать на охоту . Рыбаки теперь тоже могут выезжать за город.

Перед поездкой на охоту или рыбалку нужно зарегистрироваться на портале doroga02. Если у жителей республики есть желание выбраться к водоёму пешком, то на сайте так же надо получить разрешение. Пенсионерам, которые не могут самостоятельно зайти на портал, стоит попросить помощи у родственников.