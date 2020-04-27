В Башкирию вернулись 279 туристов из Дубая и Гоа

В республику продолжаю возвращаться застрявшие туристы. 26 и 27 апреля в Уфу приземлились самолёты с путешественниками из Дубая и Гоа. Многие туристы – жители других регионов России, которые будут перевезены домой на автобусах.

Сразу в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по РБ измерили температуру прибывших, а уже после этого туристы проходили паспортный и таможенный контроль. Было организовано горячее питание, прохладительные напитки, пледы, чтобы путешественники могли восстановить силы после долгого перелета. 34 туриста из Дубая и 56 из Гоа отправились на двухнедельный карантин в обсерватор.

Путешественников поместили в санаторий Юматово, до которого их доставили на специализированном автобусе. За состоянием здоровья туристов будет следить медицинский работник, чтобы контролировать появление симптомов. Возврат застрявших жителей Башкирии продолжается.