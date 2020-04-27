Блогер из Уфы прогулялась по магазину в костюме чумного доктора

Жительница Уфы Полина Вишневская сшила «идеальный костюм» для похода в магазин в период пандемии коронавируса. Девушка поделилась со всеми жителями Башкирии поэтапной инструкцией, как смастерить себе противочумную маску. Она уверена, что такой костюм станет хорошей альтернативой надоевшим всем медицинским маскам.

Свой новый костюм девушка решила «выгулять» в известном гипермаркете. Покупатели обходили Полину стороной, однако не могли отказать себе в удовольствии сфотографировать ее издалека. Девушка смеется: «Никто не решился сделать селфи, однако палка у меня с собой не просто так, она для социального дистанцирования».

Так как же сделать маску чумного доктора? Полина говорит, что все очень просто. Нужно лишь соблюдать инструкцию. Мы публикуем ее шесть шагов, пройдя которые, вы тоже сможете ощутить себя жителем Средневековья.

Шаг первый

Приступая к созданию маски чумного доктора, определитесь с материалом. В изначальном варианте эти маски делались из кожи. Я делала маску из эва фоам (eva foam), но можно склеить нашу масочку из плотной бумаги с последующим укреплением папье-маше или даже сшить из куска линолеума. Распечатываем приложенную к посту выкройку на 2 листах А4. Распечатывать на полный лист, без полей. Вырезаем детали.

Шаг второй

Если делаем не из бумаги - переносим на необходимый материал. Если из бумаги (бумага должна быть плотной), то склеиваем детали между собой на скотч (мне удобнее малярный). Затем укрепляем с помощью папье-маше. Если взяли кожу или линолеум - прошивам детали между собой. Если эва - склеиваем.

Шаг третий

Подбираем материал для линз. Если подходить исторически, то линзы должны быть красными (считалось, что лучше защищают от болезни), но вы берите то, что больше нравится. Можно взять обычный прозрачный пластик от бутылки, например. Вырезаем линзы по форме из выкройки и для закрепления их на маске вырезаем держатели для линз. Склеиваем (сшиваем) с маской. Я решила сделать линзы выпирающими и взяла несколько слоев эвы.

Шаг четвертый

Выравниваем косяки, при необходимости шкурим, шпатлюем. Делаем крепления маски (проушины по бокам и сверху маски там расположены неспроста).

Шаг пятый

Не забудем про вентиляцию. Иначе дышать вы не сможете от слова совсем. Позже можно закрепить там изнутри сменные фильтры.

Шаг шестой

Теперь переходим к покраске. Все на ваш вкус и желание. Особой популярностью такие маски пользуются в стиле стимпанк.