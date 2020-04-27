«Феномен»: Жозе Моуринью рассказал о лучшем футболисте мира

Нынешний тренер лондонского «Тоттэнхема» Жозе Моринью ответил на вопрос, кто для него лучший футболист в истории его карьеры. Португалец назвал знаменитого бразильца Роналдо. Моуринью объясняет это природными способностями «зубастика».
Лучший футболист в мире – бразилец Роналдо. Так считает Жозе Моуринью − известный тренер в мире футбола. Бразилец – невероятно талантливый игрок, считает Жозе. Что касается Роналду и Месси, они хорошо играют на протяжении многих лет, но Роналдо превосходит их именно своими футбольным талантом и способностями.
Сам Муринью пересекался с «зубастиком», когда был ассистентом в испанской «Барселоне». Роналдо за историю своей футбольной карьеры играл в испанской Ла Лиге, в итальянской Серии А, выступал за бразильские клубы. Является одним из лучших игроков футбола за всю историю.