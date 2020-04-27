«Феномен»: Жозе Моуринью рассказал о лучшем футболисте мира

Нынешний тренер лондонского «Тоттэнхема» Жозе Моринью ответил на вопрос, кто для него лучший футболист в истории его карьеры. Португалец назвал знаменитого бразильца Роналдо. Моуринью объясняет это природными способностями «зубастика».

Роналдо — феномен. У Криштиану и Лео Месси были более длинные успешные карьеры, они оставались на вершине каждый день в течение 15 лет. Но если говорить строго о таланте и способностях, то никто не побьет бразильца Жозе Моуринью, футбольный тренер

Лучший футболист в мире – бразилец Роналдо. Так считает Жозе Моуринью − известный тренер в мире футбола. Бразилец – невероятно талантливый игрок, считает Жозе. Что касается Роналду и Месси, они хорошо играют на протяжении многих лет, но Роналдо превосходит их именно своими футбольным талантом и способностями.