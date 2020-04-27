Эксперты: коронавирус в США приведёт ко второй Великой депрессии

Коронавирус нанёс существенный урон экономике Штатов. К маю без доходов останется более половины трудоспособного населения страны. Эксперты прогнозируют: положение может вернуть страну в эпоху Великой депрессии.

После объявления карантина в США резко вырос спрос на пособия по безработице. На данный момент 26, 5 млн американцев ждут помощи от государства. Коронавирус в первую очередь ударил по индустрии развлечений и по низкоквалифицированным сотрудникам. После волны увольнений в сфере туризма и развлечений стало ясно, что пострадают и другие отрасли.

По расчётам экспертов, к концу апреля в американской экономике не будет хватать 20 млн рабочих мест. В мае – ещё 10 млн. В результате безработица в стране достигнет уровня 1933 года, т.е эпохи Великой депрессии. Десятилетие, за которое создали 22 млн рабочих мест, уничтожено за период пандемии.

Понадобится чудо, чтобы эта рецессия не превратилась в Великую депрессию — 2. Экономика копает себе такую ​​глубокую яму, что выбраться из нее все труднее". Крис Рупки, главный экономист нью-йоркской MUFG