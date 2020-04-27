В Уфе девочка упала с дерева, пытаясь сделать селфи

Инцидент произошёл накануне, 26 апреля. В ИДЦ города Уфы поступило сообщение о падении 17-летней девушки с дерева. Несчастный случай произошёл на улице Первомайской.

На место происшествия оперативно прибыла бригада «скорой помощи». Девочка упала с высоты 5 метров, поэтому ей потребовалась срочная госпитализация. Пока о состоянии упавшей ничего неизвестно.

Выяснилось, что девушка хотела сделать оригинальную фотографию. Для этого она забралась на дерево, но удержаться на нём не смогла. Пресс-служба УГЗ Уфы напоминает, что безрассудное желание сделать самые необычные фотографии часто становится причиной трагедии.