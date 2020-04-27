«Это безалаберность»: Радий Хабиров поручил наказать участников вечеринки в Стерлитамаке

В Башкирии прошло очередное оперативное совещание в региональном правительстве, посвященное пандемии коронавируса в республике. Радий Хабиров отдельно остановился на антикарантинной вечеринке в Стерлитамаке. Он подчеркнул, что такое поведение в режиме самоизоляции недопустимо.
Накануне в Стерлитамаке активисты "накрыли" антикарантинную вечеринку в местном клубе. Более 50 человек собрались в одном ночном клубе, как вдруг в здание наведались волонтеры и зафиксировали нарушение. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, однако выговор получили сами активисты.
Напомним, ранее подобную вечеринку около месяца выявили в Уфе. Молодые люди пришли потанцевать в один из клубов, который находился в Гостином дворе. По приезду полиции и журналистов мероприятие пришлось остановить.