«Это безалаберность»: Радий Хабиров поручил наказать участников вечеринки в Стерлитамаке

По поводу режима самоизоляции. Я вчера любовался, как в Стерлитамаке есть ночной клуб, где десятки посетителей. Это безалаберность. Владимир Иванович, если вы взорвете у вас статистику – это будет ваша личная вина. Это второй город по величине у нас. Я прошу правоохранительные органы проверить это. Там молодежь резвится, а достаточно одного. Вы же видели цифры – молодые попадают в список зараженных, потому что нарушают правила. Достаточно одной глупости и всё.

Радий Хабиров, Глава Башкирии